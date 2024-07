Duas embarcações colidem e botijões de gás caem em rio, no Marajó

Duas embarcações, de grande e médio portes, colidiram lateralmente na tarde desta quinta-feira (25/7) no município de Melgaço, na Ilha do Marajó. Segundo informações iniciais, ninguém ficou ferido devido à colisão entre os barcos. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram que, com o choque, alguns botijões de gás caíram no rio.

VEJA MAIS

De acordo com apuração feita pelo portal Notícias Marajó, as duas embarcações seriam das empresas de navegação Bom Jesus e Rei Salomão. Os tripulantes e passageiros dos navios registraram o momento em que as embarcações ainda estavam próximas uma da outra, momentos após a colisão. Os botijões que caíram na água, e que seriam do navio Rei Salomão, foram recolhidos da água por ribeirinhos, que usaram barcos de pequeno porte para puxá-los.

Ainda conforme o Portal Notícia Marajó, a colisão teria ocorrido devido a um erro de manobra durante a aproximação no porto. O navio Rei Salomão teria sido atingido na parte traseira, onde ficavam armazenadas as botijas de gás.