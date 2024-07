Grupo envolvido em homicídio é preso e suspeito de tráfico é capturado em Paragominas

Três pessoas foram presas suspeitas de envolvimento em um homicídio e um homem foi detido por tráfico de drogas em Paragominas, sudeste do Pará. A ação ocorreu nesta quinta-feira (25/07), durante a segunda fase da operação 'Vizinhos', onde foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão. O objetivo da Polícia Civil era esclarecer um caso de assassinato ocorrido em março deste ano, no bairro Jaderlândia.

Segundo a PC, quatro mandados de prisão preventiva foram expedidos. Um dos alvos não foi encontrado e os outros três foram capturados. As buscas pelo criminoso foragido continuam. Durante as incursões, os agentes efetuaram uma prisão em flagrante por tráfico de drogas.

Entre os itens apreendidos na operação estavam papelotes de substâncias semelhantes ao crack e à maconha, uma balança de precisão, um caderno de contabilidade, papel filme, dinheiro e celulares. O suspeito preso em flagrante por tráfico de drogas foi apresentado na 13ª Seccional, onde irá cumprir as medidas cabíveis e seguirá à disposição da Justiça. Os demais procedimentos estão sendo realizados para a conclusão do inquérito. Na sequência, os três presos serão encaminhados ao Poder Judiciário.

Participaram da operação policiais da Delegacia de Homicídios, do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI/Paragominas), da Superintendência da 7ª Região, da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), da Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca) e da Seccional de Paragominas.

Homicídio

A operação elucidou o homicídio de Leandro Sousa Viana, ocorrido no dia 12 de março deste ano. A vítima foi executada a tiros dentro da própria residência. De acordo com o inquérito policial, quatro indivíduos estariam envolvidos no crime.

“Além de serem vizinhos, todos os presos possuem ligação com uma facção criminosa, o que foi constatado pela apreensão de drogas e outros materiais durante a operação”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

De acordo com o superintendente da Zona Guajarina, delegado Cristiano Nascimento, a vítima teria cometido vários furtos na região e, por conta disso, a facção decidiu ‘julgá-lo e condená-lo'.