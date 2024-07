Motociclista morre em acidente de trânsito no Umarizal, em Belém

Um motociclista, identificado como Celso Nunes Ribeiro, 32 anos, morreu na tarde desta quinta-feira, 25, em um acidente de trânsito na avenida Pedro Álvares Cabral com a avenida Visconde de Souza Franco, em Belém. O acidente, envolvendo um caminhão e um ônibus, foi no bairro do Umarizal. Equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (192) está no local. Segundo informações da

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o corpo do homem coberto por um tecido, próximo a uma das rodas do caminhão, enquanto que, em outras imagens, a motocicleta que ele pilotava, modelo Honda NC 750X, cor prata, aparece caída no chão, com a parte da frente amassada embaixo da roda de um ônibus.

O acidente teria acontecido quando o motociclista bateu em um ônibus da linha Distrito Industrial, que estava parado para embarque e desembarque de passageiros e, na queda, o piloto foi arrastado por cerca de 10 metros pelo caminhão, que seguia na faixa ao lado.

O tráfego na região foi bloqueado e desviado para a rua Dom Romualdo de Seixas. Familiares da vítima estão no local, muito abalados.

A reportagem de O Liberal apura mais detalhes sobre o caso e a matéria será atualizada em breve.