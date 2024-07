Mulher reage a agressões e mata companheiro com facada no pescoço em Altamira

Uma mulher, que ainda não teve a identidade divulgada, matou o próprio companheiro na madrugada desta quinta-feira, 25, ao reagir a agressões que ele cometia contra ela. Luis Marconi de Jesus, de 45 anos, conhecido como "Lula", não resistiu a um ferimento no pescoço, depois que a mulher desferiu uma facada contra ele. Em seguida, a mulher ligou para a polícia. O crime aconteceu em Altamira, sudoeste do Pará. A Polícia Civil do Pará (PCPA) investiga o caso.

VEJA MAIS

O crime aconteceu durante a madrugada, dentro de uma residência, no bairro Brasília. Por volta das 5h45, a suspeita ligou para o Núcleo Integrado de Operações (NIOp 190) de Altamira, informando que havia esfaqueado o companheiro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e, quando chegou ao local, verificou que Luis Marconi de Jesus já não tinha sinais vitais. Ele havia sido golpeado com faca no pescoço pela mulher, que se defendia de agressões, conforme nota da PCPA:

"A Polícia Civil informa que, de acordo com as investigações, Luis Marconi de Jesus estaria agredindo a suspeita, que era sua companheira, momento em que ela o teria ferido com arma branca. Ele não resistiu ao ferimento e morreu. A mulher também ficou ferida e foi encaminhada para o hospital".

Familiares de Luis, que falaram com o site Confirma Notícia, chegaram a comentar que não tinham muito contato com ele e que ele não havia apresentado a mulher como companheira. Pessoas que conheciam o casal, também contactadas pelo site do interior, disseram que eles já estavam juntos havia cerca de um ano.

A mulher se apresentou na delegacia e o corpo de Luis foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A Polícia Civil informa que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Altamira.