Crise com refém na Pratinha: motociclista atropelado na fuga dos suspeitos morre após ser socorrido

O motociclista Rodrigo Pamplona Beltrão, que foi atropelado durante a fuga de quatro suspeitos que fizeram um motorista refém na Pratinha, na noite da última quarta-feira (24), morreu após não resistir aos ferimentos. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. Após o acidente, na avenida Arthur Bernardes, a vítima foi resgatada por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada para o Hospital Metropolitano.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem do Grupo Liberla no local da ocorrência, após a batida, os suspeitos passaram por uma lombada e perderam o controle do carro, parando ao atingir o meio-fio. “Infelizmente aconteceu esse atropelamento do motociclista”, afirmou o Tenente-Coronel Tanner, ainda na noite de quarta-feira.

Sobre o caso

Quatro suspeitos armados fizeram um motorista de aplicativo refém, dentro de um carro, na avenida Arthur Bernardes, no bairro da Pratinha II, em Belém. A crise iniciou por volta de 19h45 de quarta-feira (24). Segundo a PM, os suspeitos solicitaram uma corrida no bairro do 40 Horas e renderam o condutor. Em certo momento, se depararam com uma viatura e aceleraram o automóvel.

A atitude suspeita chamou atenção da guarnição e teve início uma perseguição, que acabou quando os suspeitos perderam o controle do carro e iniciaram a ocorrência com refém. A negociação durou 2h45 minutos, até que o quarteto foi preso e a vítima liberada, às 22h30. O Batalhão de Rotam esteve no local, juntamente com a PM, e fizeram a negociação com os suspeitos.

Sobre a morte da vítima, a Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.