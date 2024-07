Saiba quem é o influenciador suspeito de ter matado e atropelado noivo recém-casado

O nome de Vitor Vieira Belarmino, influenciador suspeito de ter atropelado e matado Fábio Toshiro Kikuta, de 41 anos, ganhou repercussão nacional após o incidente, que ocorreu na noite de sábado (13), na avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro.

Desde o atropelamento, a página do influenciador saiu do ar, mas antes disso, ela tinha 280 mil seguidores. Na bio do Instagram ele se apresentava como 'freestyler', com a experiência de já ter competido em Dubai.

As publicações em sua rede social mostravam com frequência a vida luxuosa que Vitor leva. Viagens internacionais e carros caros sempre estavam presentes nas imagens, incluindo a BMW envolvida no atropelamento de Fábio Toshiro.

Desde a incidente, Vitor Vieira é considerado foragido pela justiça. Ele é apontado como o responsável pela morte de Fábio Toshiro, que tinha acabado de chegar da festa de seu casamento. Recém casado, ele caminha junto da esposa no momento do choque.

O caso é investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes), que realizou uma perícia no local e apreendeu o automóvel, localizado em um condomínio na Barra da Tijuca. A esposa de Fábio não foi atingida por pouco.