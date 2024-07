Influenciador Hilton Barros teria ficado com um ex-jogador de futebol famoso; saiba quem

O influenciador Hilton Barros afirmou durante o episódio de estreia do videocast GringaCast que ficou com um jogador de futebol famoso. Andrea Costa, que também participava do papo, completou: “Adriano”.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, Hilton e Adriano, "o Imperador", se conheceram em 2013 em um bar na Penha, zona norte do Rio de Janeiro. O jogador teria se interessado por uma amiga do influenciador, mas após bebidas alcoólicas, rolou algo entre os três.

Conforme alegaram fontes de Fábia Oliveira, a relação entre os dois ocorreu mais de uma vez. Hilton Barros e Adriano Imperador ainda teriam se encontrado outras três vezes ao longo de 2013, tanto no Rio, onde o jogador morava, quanto em São Paulo, onde o influencer vive.