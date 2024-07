VÍDEO: Influenciador atropela e mata homem que tinha acabado de se casar no Rio de Janeiro

O influenciador digital Vitor Vieira Belarmino é suspeito de atropelar e matar um homem na noite do último sábado (13), na Avenida Lúcio Costa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O suspeito acumula mais de 250 mil seguidores nas redes sociais. A vítima, identificada como Fábio Toshiro Kikuta, de 42 anos, havia se casado horas antes do crime.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento do atropelamento. Segundo as imagens, o homem e sua esposa atravessavam a avenida quando foram atingidos pela BMW, carro de luxo dirigido por Belarmino. Com a força do impacto, o corpo da vítima foi arremessado para dentro do veículo.

Testemunhas relataram que, após o atropelamento, os ocupantes do carro, incluindo Belarmino, pararam o veículo, retiraram o corpo da vítima da via pública e fugiram do local. A polícia ainda não sabe o paradeiro do influenciador, que teve sua prisão decretada pela Justiça e é considerado foragido.

Fábio Toshiro Kikuta havia se casado em um sítio em Guaratiba no mesmo dia do atropelamento. Ele e sua esposa haviam deixado a festa de casamento e se dirigiam para o hotel Cdesign, na Barra da Tijuca, onde estavam hospedados.

Influenciador é considerado foragido e veículo foi apreendido. (Foto: Reprodução/Redes Sociais; Reprodução/TV Globo)

O caso está sendo investigado pela 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes). A polícia já ouviu os passageiros do carro que atropelou o homem e apreendeu o veículo em um condomínio de luxo da Barra da Tijuca, bairro vizinho, momentos depois do acidente. Manchas de vinho foram encontradas dentro e na parte externa da BMW.

As investigações seguem em andamento para determinar as circunstâncias do crime e localizar o influenciador foragido.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)