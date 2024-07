Influencer 'ataca' delegado paraense em vídeo e fica na mira do MP

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) ofereceu denúncia contra o influenciador digital Gleison Soares, mais conhecido como Mago das Unhas, pelos crimes de calúnia e denunciação caluniosa. Procurada, a defesa do influencer confirmou a notificação e afirma que aguarda que a Justiça cite, formalmente, o influencer para que o advogado faça a ‘resposta à acusação’. O processo foi proposto após Mago das Unhas publicar um vídeo no Instagram onde acusa o Delegado da Polícia Civil Arthur Nobre de perseguição após a operação ‘Truque de Mestre’, que investigava a divulgação do ‘Jogo do Tigrinho’ no Pará.

A denúncia foi oferecida por meio do promotor de Justiça Cézar Augusto dos Santos Motta, na sexta-feira, 28 de junho. Consta nos autos, que havia sido sugerido pelo Ministério Público um Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), pois Mago das Unhas responde pela prática ilegal de divulgação de jogos de azar, como o conhecido “Jogo do Tigrinho”. No entanto, o influenciador não compareceu para formalizar o acordo, que visa sanar o crime de menor gravidade e desobstruir o volume de processos na Justiça.

Perseguição

No início do mês de junho, Mago das Unhas usou o Instagram para divulgar um vídeo onde diz que o Delegado Arthur Nobre, que estava a frente a operação ‘Truque de Mestre’ estaria o perseguindo após a grande ação.

Além disso, no vídeo divulgado também é citado, em conversa com uma outra influenciadora também envolvida na divulgação de jogos de azar, o nome de um magistrado que teria exigido a quantia de R$ 300 mil reais para que Mago das Unhas e a influenciadora fossem libertos. Sendo que o valor seria dividido com o Ministério Público e/ou dois juízes. O MP alega contradições na versão do influencer e que todas as afirmações não tem prova. A referida influenciadora, em boletim de ocorrência, declarou que tal fato nunca ocorreu.

Diante dos fatos, a Promotoria de Justiça ofereceu denúncia contra o influenciador pelo crimes de calúnia (artigo 133 do Código Penal), com agravante de ter sido propagado pelas redes sociais (artigo 141 do Código Penal), além do crime de denunciação caluniosa (artigo 339 do Código Penal).

Defesa

O advogado Marcos Pina, que faz a defesa do influenciador, informou que a denúncia foi oferecida e, caso seja aceita, a defesa tomará as devidas providências. “De fato, o Ministério Público do Pará ofereceu uma denúncia contra o nosso cliente, o Gleison, que é conhecido por Margo das Unhas, sobre a imputação de calúnia e denunciação criminosa, tendo como vítima o delegado Arthur Nobre. Nós estamos aguardando o Gleisson ser formalmente citado pela Justiça para que se abra o prazo de 10 dias e nós possamos oferecer uma defesa. O que chamamos tecnicamente de resposta a acusação”, disse Marcos Pina.

Atualmente, o influencer está preso em Salinópolis após ser flagrado na Praia do Atalaia, no dia (23/6), realizando manobras perigosas em um veículo. Conforme a PC, Mago também é suspeito de embriaguez ao volante e resistência.