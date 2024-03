Influenciador preso por divulgar o 'Jogo do Tigre' publica vídeo distribuindo dinheiro em Belém

Gleison Anderson, o influencer digital mais conhecido como ‘Mago das Unhas’, publicou, neste domingo (17), um vídeo em seu perfil no Instagram onde aparece distribuindo várias notas de R$ 50 e R$ 100, na avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, em Belém. A ação foi feita como um gesto de agradecimento por ter conseguido comprar um carro de luxo.

O Mago das Unhas foi um dos influenciadores presos pela Polícia Civil, na operação “Truque de Mestre”, realizada em dezembro do ano passado, contra a divulgação de jogos de azar pelas redes sociais. Só no Instagram, Gleison conta com 116 mil seguidores.

O vídeo publicado por ele, neste domingo (17), já rendeu até o apelido de “Silvio Mago do Pará”, uma alusão ao apresentador Silvio Santos, que dava dinheiro para público no auditório de seu programa.

Sem arrependimento

Em alguns momentos, durante a caminhada como divulgador desses jogos, o "Mago" debochou das operações referentes a esse tipo de atividade. Mesmo assim, no final do ano passado, Gleison contou à imprensa que não se arrependeu de entrar na plataforma do “Jogo do Tigre”. Ele também afirmou que tinha outros investimentos em mente.

Segundo a polícia, Gleison movimentou o valor de R$1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais), em apenas três meses. Visando “lavar” o dinheiro ilícito, o influenciador comprava casa, carros, terrenos, entre outros, para tentar transformar os valores em algo lícito.

Quem é o mago das unhas?

O “Mago das Unhas” ganhou a internet ao realizar alongamentos em unhas em 2018. Com muito talento, ele foi se aperfeiçoando. Ao longo da caminhada, ele desenvolveu técnicas, passou a fazer cursos e fechar parceria com influenciadoras, que divulgavam os trabalhos. Com grande destaque, ele abriu o próprio salão e foi conquistando clientes. O profissional realizou cursos pelo Brasil e até na Europa.