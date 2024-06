Influencer ‘Mago das unhas’ é preso na praia do Atalaia, em Salinas

O influenciador digital Gleison Soares, mais conhecido como ‘Mago das Unhas’ foi preso na tarde deste domingo (23/6), na praia do Atalaia, em Salinópolis, no nordeste paraense. Segundos informações da Polícia Militar, o influencer recebeu voz de prisão após ser flagrado realizando manobras perigosas na faixa de areia e também por desacato.

De acordo com o 44º Batalhão de PM, tudo ocorreu durante a tarde. Gleison estava com amigos na praia quando o grupo foi abordado pelos PMs. Os agentes o alertaram para o risco das manobras que estava fazendo para os outros banhistas que estavam no local e pediram para que ele saísse do carro e os acompanhasse até a delegacia. Ao descer do veículo, Gleison teria resistido à abordagem e se negado a seguir com os policiais

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento da abordagem ao Mago das Unhas. Ele aparecesse visivelmente alterado e se nega a entrar na viatura, tentando se desvencilhar dos agentes e sair de perto da guarnição. Já na noite deste domingo, o influencer foi apresentado na delegacia de Salinas, onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Mago das Unhas

Gleison Anderson ou ‘Mago das Unhas’, como é chamado, foi um dos influenciadores presos pela Polícia Civil, na operação “Truque de Mestre”, realizada em dezembro do ano passado, contra a divulgação de jogos de azar pelas redes sociais.