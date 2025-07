11º Festival EcoRock contagia Primavera com shows e atividades gratuitos

O Festival EcoRock, um dos principais eventos de música independente do Nordeste Paraense, que acontece no município de Primavera, chega à 11ª edição, com atividades formativas a partir de hoje até sábado, 12. O rock, rock doido, carimbó, hip hop, reggae, tecnomelody e tecnobrega vão ecoar em dois palcos no Rio da Chácara, por onde vão passar artistas da região, além da cantora Layse e da Banda Na Cuíra como atrações convidadas. Toda a programação é gratuita.

Criado em 2009 pelo Coletivo Mambembe, formado por integrantes da banda ParaleloOnze, de Primavera, o objetivo é fortalecer a cena musical conectando o rock com ações de sensibilização ambiental, conforme explica o produtor-executivo Eduardo Monteiro. Em 2016, os organizadores abriram os palcos para outras sonoridades regionais.

Apesar da importância desse festival para a cena musical, o EcoRock ficou três anos sem acontecer por falta de incentivo e de apoio. Em 2025, o evento é realizado por meio do ”Cultura em Movimento - 1° Circuito de Festivais Musicais do Nordeste Paraense“, com patrocínio do Banco do Brasil e apoio da Prefeitura Municipal de Primavera.

Nesse retorno ainda mais potente, o EcoRock retoma a agenda ambiental convidando o público a instalar lixeiras nos principais igarapés de Primavera e a participar de trilha ecológica. E, nas pistas de dança, agrega a música eletrônica a artistas do hip hop, carimbó e tecnomelody, trazendo DJs no palco principal e carretinhas com setlists de rock doido, tecnobrega e outros.

O carimbó ganha um espaço especial nesta edição com Os Quentes da Madrugada, grupo musical da bicentenária Irmandade de Carimbó de São Benedito, de Santarém Novo, realizando o show de encerramento. “Vamos levar para o festival a energia do nosso barracão, com aquele carimbó que envolve a galera depois da meia-noite. É um repertório raiz, que é diferente dos outros”, conta o presidente da Irmandade, Fernando Júnior, que prefere ser chamado de “Preto”.

“É uma honra ter sido convidada para esse festival. É muito importante valorizar a cultura do interior do nosso estado, que é muito rica. A gente tem chegado e desenvolvido cada vez mais essa troca e presença. Vou tocar lá pela primeira vez levando o som do brega, da guitarrada, da lambada e do tecnobrega”, destaca Layse, que vai cantar e tocar bateria dividindo o palco com Na Cuíra.

Também irão se apresentar os roqueiros da ParaleloOnze e o cantor André Sants; os rappers MC Wez e Alezado; os catimbozeiros Dança Quente e Carimbó do Nilo; Ervi, artista do reggae; e os DJs Cabano, Flutuante e Master Silva.

Agende-se

Datas: 10, 11 e 12 de julho (quinta, sexta e sábado)

Local: Rio da Chácara, em Primavera

Programação gratuita