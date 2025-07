Zaynara celebra protagonismo amazônico no 'Amazônia Live'

Em setembro, o Pará será o centro das atenções com a realização do Amazônia Live, um megaevento que une música, cultura amazônica e ação climática. Criado pelos idealizadores do The Town e do Rock in Rio, o festival marca o início da contagem regressiva para a COP30 e promete transformar atenção em atitude, reunindo grandes nomes da música brasileira e internacional em dois espetáculos que celebram a força da floresta e dos povos da região. Entre os destaques da programação está a cantora paraense Zaynara, que não esconde a emoção de participar ao lado de ícones como Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e até mesmo Mariah Carey.

“Foi muito especial receber esse convite, estar ao lado de grandes artistas que são referência para mim. Dona Onete, Gaby, Joelma… e a gente tem ainda Mariah Carey! Só isso! (risos). Vai ser lindo”, vibra Zaynara em entrevista exclusiva ao O Liberal.

O Amazônia Live será dividido em dois momentos principais: no dia 17 de setembro, um show sobre as águas do rio Guamá, em Belém, com um palco flutuante em formato de vitória-régia. Nesse cenário simbólico, Zaynara dividirá o palco com Mariah Carey, Dona Onete, Joelma e Gaby Amarantos. Já no dia 20, o Estádio do Mangueirão receberá uma apresentação gratuita com Ivete Sangalo, Viviane Batidão e Lambateria Baile Show. Ambos os eventos serão transmitidos para todo o Brasil e farão parte de um documentário exclusivo, que mostrará os bastidores e a potência cultural do projeto.

Para Zaynara, a participação vai além do espetáculo: é um ato de responsabilidade. “Sempre enxerguei a arte e a música como agentes de mudança, como algo que carrega uma responsabilidade social. Num evento como a COP30, que trata de assuntos sérios e importantes, ter a nossa arte como ponte é fundamental. A música consegue levar temas complexos para lugares onde o discurso político não chega. E a gente está falando da nossa casa, da Amazônia”, afirma.

A artista também adianta que os fãs podem esperar novidades durante sua apresentação. “Estamos preparando uma coisa muito especial. Todas nós, com certeza. É um momento de usar a nossa música em um evento tão grandioso. Vai ter música nova, sim. Vamos levar novidades para o palco”, conta.

Zaynara, que recentemente alcançou um milhão de visualizações com o clipe de Perfume da Bota, se prepara para lançar seu primeiro álbum ainda este ano. “Nesse trabalho, venho mais como compositora, explorando sonoridades diferentes, mas sem perder a essência. É um momento em que me sinto mais segura para mostrar mais de mim. Vai ter beat melody, claro, mas com um ‘plus’. Um pouco mais de Zaynara”, adianta.

Além da música, ela também tem se aventurado em outras linguagens artísticas. “Fiz meu primeiro trabalho como atriz, em uma série de terror psicológico amazônico. Estou num momento de explorar mais da arte como um todo. É o que me move”, diz.

E a emoção de dividir novamente o palco com Joelma, uma de suas maiores referências, continua intensa. “Sempre fico nervosa. Posso encontrar ela dez vezes, vou sonhar nas dez noites anteriores. Ela, a Dona Onete, a Gaby… são potências. Eu me vejo nelas. Elas carregam o nosso sotaque, a nossa forma de fazer música com muito orgulho. Isso me inspira todos os dias.”

Zaynara já tem feats lançados com Gaby Amarantos e Joelma, e deixa no ar a possibilidade de uma colaboração com Dona Onete: “Será que vem mais por aí?”, provoca.

Sua presença no Amazônia Live também reflete o atual momento da música paraense, que conquista cada vez mais espaço no cenário nacional sem abrir mão das raízes. “Elas seguram a minha mão e dizem: vamos juntas. Não tem preço. A gente precisava disso: união, força e continuidade. Mostrar que a música do Pará é viva, que ela existe — e tá mais forte do que nunca”, finaliza.

ASSISTA A ENTREVISTA: