Zaynara faz sua estreia na abertura do Círio de Nazaré

A cantora Zaynara participou pela primeira vez da abertura oficial do Círio de Nazaré, que ocorreu nesta terça-feira (08) na Praça Santuário, em Belém. Em entrevista a O Liberal, a artista paraense falou sobre este momento.

“Eu cantei pela primeira vez na abertura do Círio e, ano passado, estive aqui assistindo ao show de abertura. Estou muito feliz e emocionada de poder viver esse momento. Acabei de encontrar a santa e já chorei, já me emocionei, já agradeci muito. Estou muito feliz. Vai ser mais um Círio muito abençoado”, disse Zaynara.

Recentemente, a cantora lançou um feat com Joelma, com quem cantou a música “Aquele Alguém”. Zaynara tem ganhado alcance nacional e falou sobre a importância de divulgar o Círio para aqueles que ainda não conhecem a maior festa religiosa do mundo. “Não tem explicação. O Círio não pode ser descrito melhor do que vivenciá-lo. É um momento que não consigo expressar com palavras. É uma sensação única participar do Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Quero deixar aqui o convite para vocês de fora: venham conhecer o Círio, venham participar dessa linda festa que é para todos. Ela é de fé; acima de tudo, é sobre fé, espiritualidade e sobre buscarmos aquilo que nos faz bem. Sou muito a favor disso, então todos estão convidados para o Círio da nossa nazinha”, finalizou.

