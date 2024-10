Zaynara lança 'Aquele Alguém' com Joelma em todas as plataformas digitais

O Brasil e o mundo terão a oportunidade de ouvir a união das artistas Zaynara e Joelma, ambas de diferentes gerações da música do Pará. O single e o vídeo da apresentação das duas serão lançados nesta quinta-feira (3), às 21h, em todas as plataformas de streaming e também no YouTube da cantora.

A artista, de origem cametaense, nordeste do Pará, afirma que cantar com sua referência musical foi um momento muito especial.

“Foi uma emoção gigante poder contar com a colaboração da Joelma em um palco tão especial para nós, em nossa amada Belém. A Joelma sempre foi uma das minhas maiores referências artísticas, sem contar que apoia minha carreira de forma muito especial. Poder estar ali, ao seu lado e de sua equipe, cantando e dançando uma composição sua, e ter a honra de lançar esse registro em meus canais, é um sonho", comenta Zaynara.

Abraço entre Zaynara e Joelma (Créditos: Anderson)

A música em questão é uma versão ao vivo de “Aquele Alguém”, colaboração inédita gravada no Estádio do Mangueirão durante o show de Joelma, na “Isso é Calypso Tour Brasil”, em passagem pela cidade de Belém. Além dos vocais de Zaynara e Joelma na música “Aquele Alguém”, que é uma composição de Joelma com outros cinco compositores, a dupla apresentou coreografias e looks marcantes. A artista, conhecida pelo ritmo de beat melody, vestiu branco, enquanto Joelma apareceu de rosa.

Para Joelma, impulsionar a carreira de Zaynara é uma honra, já que a jovem cantora representa o Pará em todos os palcos onde se apresenta.

“Foi uma honra imensa ter ela ao meu lado. Ela é uma verdadeira princesa, com um talento extraordinário que brilha intensamente. Ver a Zaynara representando o Pará, sendo tão nova, é motivo de enorme alegria para mim, pois ela não só reflete a riqueza da nossa cultura, mas também carrega a força e a energia da nossa música paraense, que faz nosso estado brilhar ainda mais. Ver a Zaynara carregando nossas tradições é um orgulho, não só para mim, mas, acredito, para todos nós nortistas, que somos apaixonados por nossas raízes”, destaca Joelma.