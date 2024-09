Diva Amazônica: Zaynara leva o Pará para o Rock in Rio na música e no look

A cantora Zaynara, de apenas 23 anos, fez a sua estreia no Rock in Rio. Com o objetivo de levar a música paraense para o palco Supernova no domingo (22), a artista foi além e reuniu uma equipe de conterrâneos para produzir seu look.

“Queríamos inovar, trazer algo que nunca foi usado por ela. Trouxemos referências do pop, calypso e brega com um mix de estampas, que também simboliza a mistura das aparelhagens, que toca todos esses ritmos. Demos uma sampleada na moda, usamos como base Balmain (grife francesa) no vestido, nos pés, a bota veio como referência da Moschino (grife italiana). Além disso, ela usou uma jaqueta com muito brilho, que não pode faltar”, contou o stylist Neto Navarro, que acompanha Zaynara há anos.

Ela ainda destaca, que todo o look foi construído para dar leveza e conforto para a artista, para que ela entregasse um show com movimento.

A peça foi toda confeccionada pelo paraense Fabricio Neves, que é especialista em produções únicas para os grandes artistas.

Zaynara é considerada atualmente a diva do tecnomelody pop amazônico, ela vem despontando na cena musical. Sua apresentação no RIR foi construída para representar o Pará de fato, com um setlist que contemplou hits de algumas das suas conterrâneas e covers de Michael Jackson e Queen.

A paraense ainda a chamou atenção para a preservação da Amazônia com uma mensagem de conscientização.