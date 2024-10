“Um renovo de fé”, diz Luiza Possi sobre sua participação na abertura do Círio 2024

A cantora Luiza Possi foi uma das atrações da abertura oficial do Círio 2024, que ocorreu na noite desta terça-feira (08), na Praça Santuário, em Belém. Em entrevista a O Liberal, a artista falou sobre a emoção de participar da maior festa religiosa do mundo.

“Muito emocionante, muito arrepiante, um renovo de fé, um calor no coração, a presença de Nossa Senhora, a presença de Jesus, tantas pessoas com fé. Então, esse movimento de tanta gente com o mesmo objetivo, um objetivo santo, é comovente. Eu queria ficar para o dia da corda, da procissão, mas, infelizmente, não vou conseguir. Mas sim, é arrepiante, é emocionante e transformador”, disse Luiza.

Apesar de não poder estar no dia do Círio, a cantora aproveitou a estadia em Belém para experimentar as comidas típicas. “Comi muito filhote, comi pato no tucupi, comi unha de caranguejo, comi açaí, comi de tudo”, afirmou.



