Fiéis lotam Basílica Santuário na missa de abertura oficial do Círio de Nazaré 2024

A missa oficial de abertura do Círio de Nazaré 2024 começou nesta terça-feira, (8), na Basílica Santuário de Nazaré, sob a presidência do Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa. A igreja está completamente lotada, com muitos fiéis acompanhando a celebração.





Após o término da missa, por volta das 19h, está prevista a assinatura da parceria entre o Governo do Estado, a Arquidiocese de Belém e a Diretoria da Festa, selando a doação de recursos para a construção do novo Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Em seguida, as luzes da fachada da Basílica serão acesas, simbolizando o início oficial da festividade deste ano. Logo depois, haverá o lançamento da pedra fundamental no espaço Memória de Nazaré.

A noite segue com o show "Bendito Encontro", que reunirá os artistas Rhenan Sanches, Jamily Tavares e Felipe Alcântara. Entre as participações especiais confirmadas estão Luiza Possi, Vitor Kley e Chico César, que trarão mais emoção ao evento.

Mais tarde, na Casa de Plácido, ocorrerá a premiação dos vencedores do 30º Concurso de Redação do Círio e a entrega de homenagens aos patrocinadores da festividade.