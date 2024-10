Luiza Possi vive experiência no Círio e participa de celebração em Belém

A cantora Luiza Possi participou de uma experiência imersiva na corda do Círio e, em seguida, da celebração com a presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na Casa de Cultura, no bairro de Nazaré.

A Casa de Cultura tem como objetivo apresentar e valorizar a cultura paraense aos turistas e cidadãos. O local estará aberto ao público entre os dias 9 e 11 de outubro, com atividades totalmente gratuitas, mediante inscrição pelo site www.eciriooutravez.com.br.

Luiza Possi está em Belém para participar da abertura oficial do Círio de Nazaré, que ocorre nesta terça-feira (08) na Praça Santuário. Além da artista, a abertura contará com a presença de Vitor Kley, Zaynara, Chico César, entre outros.