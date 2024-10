Estado oficializa doação de R$ 48 milhões para construção do Santuário de Nazaré

Após a missa de abertura da 232ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, realizada na noite desta terça-feira (8), o Governo do Estado oficializou a doação de R$ 48 milhões destinados à construção do Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. A assinatura do documento que formaliza o repasse aconteceu em uma cerimônia que contou com a presença de autoridades estaduais e municipais, além de membros da Igreja Católica.

O Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, expressou seus agradecimentos pela doação. “Nós temos esse compromisso, essa intenção do Governo do Estado de viabilizar tudo o que for necessário para a construção desse Santuário. Nosso agradecimento muito sincero ao governador pela sua presença, gesto e boa vontade”, declarou o religioso.