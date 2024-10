A pé pela rodovia BR-316, romeiros já estão a caminho de Belém para o Círio 2024

Faltando menos de uma semana para a grande celebração do Círio de Nazaré 2024, vários romeiros já passam a ser vistos em meio a sua jornada de fé caminhando rumo a Belém, para a Basílica Santuário de Nazaré. Na manhã desta terça-feira (8), diversos grupos foram registrados fazendo esse trajeto a pé, pela rodovia BR-316, onde ficam alguns pontos de apoio que auxiliam durante o trajeto. Após dias de caminhada, com atadura nos pés, chapéus nas cabeças e motivados pela devoção, os fiéis se emocionam durante a demonstração de fé.

Um dos grupos, "Romeiros de Peixe-Boi", com 35 romeiros que saíram do município de Peixe-Boi, nordeste do estado, se aproximava do município de Castanhal por volta das 10h. O pintor Rubens Moraes, conhecido como Tabaco, de 59 anos, contou que o grupo, que faz a peregrinação a 6 anos, partiu às 8h da noite do último domingo, com previsão de chegar a Belém na próxima sexta-feira (11), por volta das 12h.

“Há 6 anos atrás, o meu filho levou um tiro na cabeça quando foi vítima de um assalto e a gente colocou a vida dele na mão de Nossa Senhora. Essa foi uma graça alcançada. Começamos com 19 romeiros e hoje cresceu muito. Infelizmente neste ano muitas pessoas não puderam vir, mas mesmo assim conseguimos trazer uma equipe boa”, relata o romeiro.

O pintor Rubens Moraes, conhecido como Tabaco, de 59 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Rubens comentou que os momentos mais difíceis da peregrinação é encarar o sol durante a manhã, logo, eles optam por começar a caminhada ainda de madrugada, mas sempre contando com uma equipe de apoio que os acompanham durante o trajeto com um carro carregando uma réplica de Nossa Senhora de Nazaré, levando um freezer com água, bem como, com aliementos e materias de primeiros-socorros.

Carro que acompanha os romeiros carrega uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Nazaré (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Nós saímos 8h da noite no domingo paramos por volta das 1h da manhã. Descansamos e recomeçamos às 3h até chegar em Santa Maria. Temos mais uma equipe de apoio que nos ajuda. Mas o momento mais complicado é durante o dia, porque o sol está muito quente. A gente procura sair mais cedo pra gente não pegar muito sol”, diz.

O romeiro conclui que a fé é a maior força que todos eles têm para concluir a peregrinação todos os anos e chegar na Brasília de Nazaré.. “Tem que ter muita fé pra gente seguir. É a fé que nos move. Chegando lá na Basílica, a gente vai rezar, vai acompanhar a missa E no domingo do Círio, todos nós estaremos lá presente para sentir de perto essa linda energia”, finaliza Rubens.

Proteção para os pés

A agente comunitária de saúde Walkiria Oliveira, de 54 anos, outra integrante do grupo de Peixe-Boi, usava chapéu para proteger contra os raios solares e meia e esparadrapo para proteger o pé em meio a essa longa caminhada. "Uma forma de agradecimento pela vida do meu filho. Sábado vai fazer 8 anos de um acidente que ele sofreu. Esse momento de caminhada é bem difícil, mas penso em Nossa Senhora de Nazaré para não fraquejar", conta.

Agente comunitária de saúde Walkiria Oliveira, de 54 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

Riscos de caminhar a noite

A cuidadora Raquel Oliveira, de 35 anos, também comentou que a quentura do sol é um dos principais desafios. Mas, ao caminhar à noite, os riscos com a segurança dos romeiros também é uma grande preocupação do grupo, entregando nas mãos de Nossa Senhora a proteção de todos durante a peregrinação.

A cuidadora Raquel Oliveira, de 35 anos (Foto: Igor Mota | O Liberal)

“Durante o dia, para nós romeiros, é muito desgastante a questão do sol. E além da quentura do sol, tem a quentura do asfalto, que nos ocasiona bolhas, são escalos, então isso acaba prejudicando muito a questão da caminhada em si. Por outro lado, caminhar de madrugada é melhor, mas tem a questão do perigo. Teve um episódio em que a gente tinha acabado de chegar em um dos nossos pontos de apoio para descanso na segunda-feira, e assim que a gente tirou os colchões e deitou para descansar, apareceu duas pessoas de moto na tentativa de nos assaltar. Por obra divina, a gente acredita que foi por obra divina, apareceu uma viatura da Polícia Militar e interveio, e nos livrou dessa situação”, disse Raquel.

