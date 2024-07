Cantora paraense Zaynara assina com a Sony Music Brasil

Zaynara, de 22, pioneira do beat melody, assinou contrato com a Sony Music Brasil. O anúncio da assinatura foi feito por meio de um vídeo no Instagram da cantora paraense, publicado na noite desta segunda-feira (01/07). Em parceria com a gravadora, a artista se prepara seu primeiro lançamento, previsto para estrear em julho.

VEJA MAIS

"Estou muito feliz em poder contar com a Sony neste novo momento da minha carreira, onde conto também com o empresariamento da Fonttes Promoções, da Mynd e todo suporte de um time que tem me impulsionado nesta trajetória. Entre as minhas prioridades, está a expansão do beat melody para todo o Brasil, sem deixar de lado as minhas raízes, experimentos musicais e de tudo o que eu sou. A Sony é uma referência no mundo e estar ao lado de um casting como esse me enche de orgulho. Tenho certeza de que vamos construir um novo capítulo para levar muita música aos meus fãs, que têm me acompanhado nas plataformas e nos shows pelo país", escreveu Zaynara na publicação.