Marina Sena canta 'Quem Manda Em Mim', da paraense Zaynara, em festa de São Paulo

No último domingo (4) começou a circular no X (antigo Twitter) um vídeo de Marina Sena cantando e dançando em uma festa, em São Paulo, o hit "Quem Manda Em Mim", da paraense Zaynara.

Após a repercussão, a artista paraense agradeceu à artista mineira pelo carinho, e também à Luísa Nascimento, vocalista do grupo Luísa e os Alquimistas, e ao nordestino Getúlio Abelha, que estavam também no vídeo.

VEJA MAIS

A paraense, sucesso do beatmelody, participou no último domingo (5) da 15ª edição do "Bloco da Preta", que retornou após a pausa de um ano. Convidada pela própria artista, Zaynara dividiu o palco com Preta Gil. Nos bastidores, a paraense posou ao lado de Pabllo Vittar, Thiago Pantaleão e Thaynara Og.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)