Zaynara é convidada e marca presença no 'Bloco da Preta'

O "Bloco da Preta" ganhou sua 15º edição no último fim de semana, em um palco 360º na Rio Arena (RJ). A cantora paraense Zaynara, sucesso do beatmelody, foi uma das convidadas de Preta Gil e marcou presença no evento que retorna após a pausa de um ano. Veja:

VEJA MAIS

Além da intérprete de “Quem Manda Em Mim”, Rogério Flausino, Gilsons, Pabllo Vittar, MC Carol, Thiago Pantaleão e Xamã estiveram no evento.

Preta anunciou a presença da cantora no palco e pediu muitas palmas à artista da nova geração de cantores do ritmo paraense. Ela e a cantora cametaense cantaram o hit "Quem Manda Em Mim" e homenagearam Joelma com a música "Voando Pro Pará".

Nos bastidores, Zaynara posou ao lado de Vittar, Thiago Pantaleão e Thaynara Og, que brincou com a semelhança física entre elas duas.

"Para tudo que conheci minha prima Zaynara. Vi teus vídeos viralizando, dançando, entregando performance. Que tudo", disse a influenciadora nas redes sociais.