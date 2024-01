‘Bloco da Preta’ não será em formato tradicional, diz Preta Gil

O “Bloco da Preta”, da cantora Preta Gil não ocorrerá no formato tradicional em 2024. A cantora diz que ainda não se sente pronta para voltar com o Carnaval às ruas e que os médicos recomendaram mais tempo de reabilitação. A informação foi repassada pela artista ao Bahia Notícias.

Em 2020 ocorreu a última apresentação do bloco, que teve as atividades pausadas devido à pandemia de covid-19. Devido ao quadro de saúde, Preta Gil não retornou com a apresentação em 2023.

“O bloco não sairá às ruas este ano, por recomendação médica e porque ainda não me sinto pronta. Tenho alguns passos pela frente em minha reabilitação”, declara a artista.

VEJA MAIS

Neste ano, os fãs podem participar do novo formato do “Bloco da Preta”. A festa será fechada e mais intimista, para celebrar os 15 anos do bloco. A apresentação ocorre no dia 4 de fevereiro, no RioArena, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da Editora Web, Rayanne Bulhões)