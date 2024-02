Preta Gil volta ao Carnaval, lança EP e diz estar “aberta para o amor, zero traumatizada”

A cantora e compositora Preta Gil está de volta no Carnaval. Neste domingo (4), a artista se apresentou no Bloco da Preta - com um formato diferente e mais íntimo - no Rio Arena, Rio de Janeiro. Preta afirma estar “aberta para o amor” nove meses após se divorciar de Rodrigo Godoy, com quem foi casada por oito anos.

Preta diz que quer muito amar e ser amada. A cantora lança o EP “De Volta ao Sol”, com músicas inéditas, incluindo uma romântica: “Na Batucada”. “Tem tudo a ver com esse momento que estou vivendo agora. Aberta para o amor, zero traumatizada, sabe? Eu não quero virar uma pessoa magoada ou amargurada. Estou pronta para o próximo”, fala em entrevista à revista Glamour.

Há pouco mais de um ano, em janeiro de 2023, Preta Gil foi diagnosticada com um adenocarcinoma (câncer) no intestino. Em dezembro do mesmo ano, a artista anunciou o fim do tratamento após sessões de quimioterapia e cirurgias para retirada do tumor e reconstrução do trato intestinal.

Preta Gil se divorciou de Rodrigo Godoy em abril de 2023, sem saber que estava sendo traída. O caso extraconjugal de Rodrigo era com Ingrid Lima, estilista de Preta. “Tem mulheres que não conseguem sair de relações abusivas e muitas são abandonadas no meio de um tratamento. Tive força e coragem de me separar para me priorizar, para olhar e falar: ‘Não vou manter um casamento ruim, não vou ter ao meu lado alguém que não está me tratando bem’”, falou a cantora à revista Veja.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão do editor de conteúdo de O Liberal.com, Bruno Magno))