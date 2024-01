Preta Gil sobre 2023: ‘ano mais difícil da vida’

Preta Gil usou as redes sociais, neste domingo (31), para desabafar sobre o ano de 2023. A cantora, que foi diagnosticada no início do ano com câncer no reto, afirmou que este foi o “ano mais difícil da vida”.

Na publicação, a filha de Gilberto Gil revelou que, após descobrir a doença, sua vida mudou completamente. "Eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força pra lutar. Descobri uma força em mim que não sabia que tinha", escreveu a cantora.

Leia o desabafo completo de Preta Gil

"2023: o ano mais difícil e transformador da minha vida. Em 7 de janeiro, tive o diagnóstico de um câncer no reto. Minha vida virou de cabeça para baixo, eu tive medo, mas a minha fé me blindou e minha família e amigos me deram força pra lutar. Descobri uma força em mim que não sabia que tinha. Se você nesse momento está passando pelo que passei, saiba que você também tem essa força. Sei que não é nada fácil, mas a nossa cabeça comanda tudo, então tente nutrir seu emocional de positividade."

Preta anunciou o fim do tratamento oncológico no último dia 11. Ela fez uma cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ilestomia, mas segue no processo de reabilitação e acompanhamento médico.