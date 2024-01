Conheça Zaynara, a nova diva do Pará que está viralizando na internet

A cantora Zaynara, de 22 anos, vem viralizando na internet com a música "Quem Manda Em Mim", lançada em dezembro de 2022. Nascida em Cametá, no nordeste do Pará, a artista é a nova "diva" do estado e vem disseminando ainda mais o tecnobrega, ritmo regional que está ganhando bastante visibilidade no Brasil e no mundo.

VEJA MAIS

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, Zaynara diz que seu objetivo na música é estabelecer uma conexão de nostalgia com o público.

"A principal mensagem que eu quero levar na minha música, além da regionalidade, é essa nostalgia, sabe? De encontrar meu público, de eles cantarem a minha música com muita energia, com muito amor, e isso acabo recebendo na hora que eles cantam. Isso, para mim, é fantástico", disse a artista.

Zaynara diz se sentir feliz com o sucesso que o tecnobrega vem ganhando no Brasil e mundo afora, como a música "Voando pro Pará", de Joelma, que ganhou versões em vários idiomas. "A gente sabe que 2024 vai ser um ano grandioso para esse ritmo que é nosso, que é do Pará, que é do Norte", disse a cantora.

"Eu sinto um carinho enorme dentro do tecnobrega; faço ali parte do Beat Melody, e o meu álbum tem esse nome, 'É Beat Melody'. Para mim, está sendo especial ver o crescimento, a notoriedade do nosso ritmo no Brasil inteiro, e isso, para mim, é gratificante. Eu sei que estou seguindo o caminho certo dentro desse ritmo que me abraçou, que me encontrou com carinho", declara a artista.

Carreira

Zaynara conta que deu início à carreira profissional em 2019, quando começou a investir na gravação de DVDs, músicas e videoclipes. A artista faz parte do Beat Melody, um segmento do tecnobrega que mistura o calipso e o brega paraense. "Eu nunca tive dúvidas de que ritmo seguir. Nunca pensei 'ah, eu vou cantar um sertanejo'. Não, isso nunca passou pela minha cabeça. Eu sempre achei que, se fosse para cantar, tinha ser algo com o que eu me identificasse, onde eu me sentisse à vontade. E foi assim, muito natural, realmente nunca fiquei nesse debate interno", conta.

As inspirações para a carreira foram várias, tanto artistas nacionais que também cantam o tecnobrega, quanto internacionais. "Sou muito fã da Joelma, Beyoncé, Selena Quintanilla, Pabllo Vittar... Nossa, são muitas pessoas das quais sou fã", lista a artista.

Shows

Com sua música, Zaynara ultrapassou as fronteiras de Cametá e teve a oportunidade de mostrar o talento em outras cidades. Uma delas foi na gravação do DVD “Isso é Calypso Tour”, de Joelma, no Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, em Belém. Assista:

“O show da Joelma, para mim, foi memorável. Foi o único em que eu estava ali ao lado de uma pessoa que me abraçou com muito carinho, com muito afeto, que me ensina mais a cada dia que passa. E fazer parte da gravação desse DVD (Isso é Calypso Tour), para mim, está sendo mágico. Está sendo fantástico ver um mar de gente me assistindo, assistindo à Joelma, assistindo às divas do Pará juntas nesse show que, para mim, foi fantástico. É indescritível, não consigo descrever esse momento tão lindo na minha vida e na minha carreira”, conta Zaynara.

Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares) Zaynara na gravação do DVD "Isso é Calypso Tour, de Joelma, no Mangueirão - (Foto/Alexandra Tavares)

Outro momento onde Zaynara pôde mostrar suas habilidades vocais e também como dançarina foi na edição de 2023 do Festival Psica, em Belém, onde se apresentou no palco Guëra, também no Mangueirão. Assista:

Planos de Zaynara para 2024

A artista já listou alguns dos planos para 2024, entre os quais os projetos musicais: "Os meus planos para este ano são conhecer mais o meu estado, lançar novas músicas, conhecer os meus fãs, aos quais sou muito grata, e expandir minha carreira. Esse é um objetivo fundamental para o meu 2024."