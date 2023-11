Mell Pinheiro, Lucyan Costa e de Tiffany Boo, conheça alguns nomes da nova cena do brega paraense

A cena musical do brega contemporâneo tem novos nomes surgindo nos últimos anos, a exemplo de Mell Pinheiro, Lucyan Costa e de Tiffany Boo. Esses artistas trazem suas performances para os palcos paraenses e se inspiram em grandes nome, como Joelma, Gaby Amarantos, Teddy Max, Valéria Paiva, Viviane Batidão, entre outros. Com a proximidade do feriado, os artistas fazem sugestões para o público de programações.

Para quem vai aproveitar o feriado prolongado de Independência do Brasil, a capital paraense está com várias programações hoje, 14, véspera de feriado. O Artista Lucyan Costa estará junto do Mega Pop Show no evento da Lambateria, na Quadra da Escola de Samba da Matinha.

Lucyan Costa, 37 anos, é cantor e compositor e iniciou sua carreira profissional há cinco anos. Sua voz se soma aos artistas da nova geração e ele fica feliz de entrar para o gênero musical que já consagrou grandes nomes do Pará. "Sou um cantor de Brega. Esse gênero sempre foi minha identidade musical, desde a infância sempre curti Brega e queria seguir essa linha", iniciou.

Lucyan Costa faz show na Lambateria e é um dos novos nomes do brega paraense (Reprodução / Divulgação)

"Eu fico muito feliz com o espaço que venho conquistando e principalmente por conseguir trabalhar com artistas de quem sou fã como o Luiz Guilherme e a Aninha, grandes nomes do Brega, que abraçaram meu trabalho e estão sempre presentes participando dos meus shows e fazendo parcerias. Trabalhar e ter o carinho de quem a gente admira é muito bacana", continuou.

O artista conta que se inspira em nomes como Luiz Guilherme, Mauro Cotta, Teddy Max, Magno e também Reginaldo Rossi e Odair José e sonha em dividir o palco com alguns. "Eu tinha muita vontade de cantar com o Luiz Guilherme e da primeira participação que fizemos rolou uma parceria que me deixa muito feliz e orgulhoso. Quem sabe dividir o palco com Odair José", disse.

O cantor adiantou a equipe de O Liberal que participará neste ano do projeto "Sons do Pará - Barzinho", que vai ao ar dia 9 de dezembro, na TV Liberal e aproveitou para convidar o público para prestigiar sua agenda de shows, além do show na Lambateria. "Sexta Bregosa nos dias 24 de novembro e 15 de dezembro no Espaço Cultural Apoena e 'Marcantes' dia 08 de dezembro na Casa Apoena. Nesta terça-feira, 14 de novembro, faço show na edição especial da Lambateria na Matinha com participação de Félix Robatto e show da banda Mega Pop Show e DJs Estamyna e Rebarbada. Minhas redes são @lucyancosta", finalizou.

Mell Pinheiro é artista paraense e seu gênero musical é o brega. (Reprodução /)

A voz delas no brega

As cantoras Mell Pinheiro e Tiffany Boo soman-se as vozes de outras artistas que cantam o brega na região. Mell Pinheiro, além de cantora é jornalista e Tifanny além de cantora é Drag Queen e gosta de ostentar o título de Drag Queen do Tecnobrega.

Mell canta profissionalmente há seis anos brega e conta que sua influencia veio da periferia pois cresceu ouvindo nomes da região. Além do brega, também passeia por outras sonoridades Amazônicas, diz. "Meu estilo musical é majoritáriamente o Brega, mas canto também os ritmos paraenses em geral. Nasci e cresci na periferia ouvindo brega e quando decidi cantar profissionalmente, o brega veio naturalmente, pois já fazia parte de mim", contou.

"Cresci fazendo parte do coral da igreja, então tenho muitas inspirações gospels como Aline Barros, Novo som, Pamela... E muitas inspirações do Brega, como Joelma, Roberto Villar, Alberto Moreno. Do Sertanejo, como Leonardo, Zezé Di camardo e Luciano. Aliás, tenho um sonho de gravar um 'breganejo' com o Leonardo, divivir o palco com ele", revelou.

Para quem, vai aproveitar o feriado prolongado, Mell deixa como sugestão o seu show no Apoena, nesta sexta-feira, 17, às 19h, a noite do "Está no Ar".

Já Tifanny Boo começou no universo Drag em 2015 e só começou a cantar em 2020. Ao longo desses três anos já lançou singles como "Acelerada", "Bate, amiga", e fez também a apresentação do "Pará Live", projeto em que ela recebe outros artistas para cantar no palco. "Eu canto mais ou menos há uns três anos, e eu descobri que queria cantar tecno-brega, tecno-melody, muito pelas influências que eu sempre tive desde criança. A gente nasce em Belém, é paraense, é impossível não ser influenciado, né?", arguiu.

"Sempre ouvi não só o tecno-brega, mas muitas influências de Calypso, Joelma, Companhia do Calypso. Então, isso sempre esteve muito presente na minha vida desde pequeno, desde criança. E quando eu cresci, não vi outro gênero que não fosse esse, que sempre me influenciou a levar a minha arte", concluiu.

Sobre fazer parte da nova geração de cantores da cena paraense no brega, ela conta que percebe a valorização e o crescimento da cena. "O Tecnobrega, principalmente agora nessas últimas semanas, vem ganhado um cenário nacional bem grande. Eu fico muito feliz de fazer parte disso e inclusive eu tenho muito orgulho de levantar essa bandeira, de ser uma cantora Drag queen que canta Tecnobrega, Tecnomelody, uma pessoa LGBTQIA+, que faz parte desse movimento da música paraense", finalizou.

Tiffany faz o convite para quem quiser aproveitar o feriado com sua música a participar do Festival Se Rasgum, nesta sexta-feira, 17, e reforça que para acompanhá-la é só seguir @atiffanyboo no Instagram

Serviço

1 – Lambateria Matinha#2 com com Mega Pop Show, Lucyan Costa com participação de Félix Robatto, DJs Estamyna e Rebarbada

Local: Quadra da Escola de Samba da Matinha (Castelo com Antônio Barreto).

Data: hoje,14 de novembro de 2023 (terça-feira)

Hora: A partir das 20 horas

Mais informações em: @lambateria / (91) 98025-1028 / 99265-2107.



2 – Noite do ‘stá no Ar’

Local: Apoena

Data: Sexta-feira, 17 de novembro

Hora: 19h.

3 – Show na Orla do Ver-O-Peso

Local: Orla do Ver-O-Peso

Data: Domingo, 19 de novembro

Hora: às 14h.

4 – Se Rasgum

Local: Marine Clube

Data: Sexta-feira, 17 de Novembro

Mais informações: @atiffanyboo