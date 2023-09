Cantora Mell Pinheiro grava novo show “Brega Seresta 2” na Usina da Paz Cabanagem

A cantora Mell Pinheiro promete um show gratuito e inesquecível de brega para o público que comparecer à gravação do “Brega Seresta 2” na Usina da Paz da Cabanagem, na próxima sexta-feira (22), a partir das 18h. Mell cantará a música autoral intitulada “Remédio” e grandes clássicos do brega regional e nacional.

"O meu repertório é mais o bregão, do arrocha com o brega, para fazer as pessoas dançarem agarradinhas, os apaixonadas. Sou conhecida como a rainha do brega romântico. Eu adoro cantar o brega”, afirma.

Mell Pinheiro, que é jornalista por formação, decidiu investir no sonho da carreira profissional na música. Há seis anos, Mell tem conseguido cantar e levar o brega para vários lugares. Essa será a terceira gravação de DVD, além dos muitos clipes produzidos nestes últimos anos. “Já produzi muita coisa audiovisual, hoje em tempo de Tik Tok, Instagram e redes sociais eu procuro me atualizar, a minha carreira tem muitos produtos audiovisuais”, destaca.

Os clipes estarão disponíveis daqui há algum tempo no canal da plataforma Youtube Mell Pinheiro Oficial. O planejamento é lançar dois clipes da música “Remédio” e de “Saudade”, para depois lançar todo o show completo com sete músicas. “Esse é um show com gravação do meu novo set como um pocket DVD. Será meia hora de gravação, mas além disso, vou dar um show extra para quem estiver lá presente”, garante a artista. “Tem música nova autoral, mas também vou cantar os grandes clássicos, não só do Pará, mas de pessoas fora do nosso estado. Vou cantar Amado Batista, vem aí um repertório nacional”, complementou.

A artista que vem da periferia reforça que tem muito orgulho de onde veio e pretende levar a cultura popular mais longe. Este será o terceiro show de Mell Pinheiro na UsiPaz da Cabanagem. “É maravilhoso tocar lá. Eu digo que sou do povão, eu nasci na periferia, canto brega que veio da periferia. Amo cantar um ritmo que vem do povão, que é hoje patrimônio cultural imaterial para esse povo e me sinto em casa, falando a mesma língua deles. Canto no Ver-O-Peso, nosso maior cartão postal, e a galera curte a mesma a música”, destacou.

Mell Pinheiro comemora os convites para shows que tem aumentado ao longo destes seis anos. Ela ainda garante que o público tem sempre lhe acolhido bem na carreira. A cantora pretende fazer parte da onda brega com vários artistas populares. “Levanto a bandeira da música paraense com o público sempre vendo produzido o brega. Quero ver novamente o brega estourando no Brasil todo, como é aqui no nosso Estado. Quando vejo o público se unindo a essa massa de artistas é maravilhoso”, garante.

A artista quer lançar um novo EP autoral no final deste ano. “Tenho essa ideia de lançar um CD todo autoral ainda. No final do ano vou lançar EP todo autoral, e vem clipe agora em outubro com um feet com a banda Warilou. Eu não gosto de parar, se eu mergulhei na música é realmente para produzir e fazer um trabalho contínuo”, destacou.

Mell Pinheiro acredita que o brega nunca deixará de ter o seu encanto para os paraenses pelos temas que toca. “Eu digo o brega traz nossa essência por falar de amor e paixão. Isso nunca vai morrer, e nunca vai acabar. A paixão e o amor vão estar intrínsecos ao ser humano”, declara.