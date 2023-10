Dupla paraense lança projeto audiovisual que une sertanejo e brega

O amor pela música uniu os irmãos Matheus Pinheiro e Patrick Leão em um único propósito: viver o mesmo sonho. O talento e a sintonia que a dupla demonstrava nas viagens de família logo foram explorados de uma maneira mais séria, e o que era apenas uma diversão, passou a ser um trabalho reconhecido. Hoje, a dupla comemora o lançamento do projeto “Live in Marajó", que une o sertanejo com as clássicas músicas paraenses em vídeos que serão divulgados em cinco blocos. O primeiro já está disponível no canal da dupla no Youtube.

Segundo Matheus, a ideia de fazer esse projeto veio de um incomodo que a dupla sentia. “A gente via sempre muito do mesmo no cenário paraense e queríamos muito fazer algo diferente. Então buscamos um outro caminho, o Patrick é um dos grandes idealizadores desse projeto”, iniciou.

Matheus explicou ainda que o irmão começou a produzir o trabalho, selecionar o repertório. “Buscamos pegar aquelas músicas que todo mundo canta em eventos e que o público conhece bastante, buscando aumentar a aceitação dos nossos fãs”, destacou. A dupla começou a carreira musical profissional em 2014 com a Banda Plano B, que mais mais tarde se transformaria na Banda “Safadeiros”, projeto que deu certo em grandes eventos na capital paraense.

Porém, Matheus declarou que com o tempo veio a necessidade de construir algo mais sólido. Após um tempo parados, Patrick e Mateus voltaram aos palcos como uma dupla, fazendo uma estreia oficial na cidade de Soure, na praia do Pesqueiro, para doze mil pessoas. “Por esse motivo e por todo o carinho pelo povo sourense com nosso trabalho, decidimos gravar nosso primeiro trabalho audiovisual nesse paradisíaco pedaço do Marajó”.

Matheus afirmou ainda que a dupla já prepara a segunda edição do projeto. “Esperamos que nosso público aceite bem esse projeto que está sendo produzido com muito carinho. Aquela sofrência gostosa”. O artista destacou ainda a importância da música paraense e de toda representatividade que ela está ganhando no mundo todo. “Então, esse trabalho é um marco na nossa história com o brega, pois podemos representar o que é nosso dentro do sertanejo também”, concluiu o artista.