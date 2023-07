Dupla sertaneja paraense Thaís & Thainá lança primeira música “Nunca me amou”

A dupla sertaneja paraense Thaís & Thainá lançou a primeira música autoral da carreira “Nunca me amou”. A canção já está disponível em todas as plataformas digitais. A dupla natural de Santa Maria do Pará começa uma carreira profissional na música na busca de alcançar grandes públicos em shows pelo Estado do Pará.

“A gente queria exatamente expressar que um amor não recíproco pode machucar muito, e que independente de tudo, nós temos a escolha de continuar em um relacionamento onde só ela está se entregando de corpo e alma a alguém, que não faz muito pelos dois. Ou terminar, e enxergar que na vida a gente precisa se amar primeiro, se escolher primeiro, antes de escolher alguém para ficar na sua vida”, explica Thaís.

As gêmeas de 24 anos foram criadas pela avó dona Raimunda Garcia que inspirou e incentivou também as meninas na música. A avó tocava violão e sanfona. Ela presentou Thaís e Thainá com um violão quando as duas ainda eram crianças. Foi dona Raimunda também que compartilhou o gosto pelo sertanejo com as netas.

“Nossa linda vó dona Raimunda Garcia que sempre nos incentivou a cantar e tocar. Ela colocava o radinho pra tocar e a gente amava ficar ouvindo, cantando e dançando com ela. Ouvíamos desde de Leandro e Leonardo, Zezé di Camargo e Luciano, Paula Fernandes... Nos inspiramos também nos estilos musicais de Marília Mendonça, e Maiara e Maraisa”, revela Thainá, que aprendeu a tocar violão se inspirando também em Paula Fernandes.

“Costumo dizer que a música sempre esteve presente com a gente a vida toda. Podemos dizer que nossa eterna vó foi com certeza uma influenciadora para nos tornamos cantoras. Se ela estivesse presente estaria muito orgulhosa com certeza, mas lá do céu ela está abençoando a gente tenho certeza”, completa Thaís.

Thaís e Thainá cantavam apenas em casa até 2022. Ao serem descobertas por um produtor, a dupla resolveu investir na música profissionalmente. “Foi quando nosso produtor viu a gente cantando juntas e teve a ideia de fazer a dupla Thaís & Thainá. Estamos aí profissionalmente, fizemos um ano de carreira”, conta Thaís.

A busca pelo sucesso na carreira musical é prioridade para Thaís e Thainá, que fez primeiro show oficial em Castanhal na Expofac 2022. Eles se preparam para no próximo dia 18 de agosto participarem pela primeira vez do palco da Agropec em Paragominas, onde as gêmeas estarão lançando oficialmente a música "Nunca me Amou". Em seguida, a dupla fará show no dia 25 de agosto, no Baile das Rainas da Expofac em Castanhal, e no dia 6 de setembro na Feira Agropecuária de Castanhal a Expofac.

“Nossos planos é expandir nosso repertório com músicas de autorais, e também levar para todas as pessoas músicas que tragam a verdade, emoção e o amor para quem nos ouvir”, diz Thaís. “Sempre tivemos muita fé e trabalhamos muito para levar o melhor para as pessoas que nos ouvem. E, com certeza, posso dizer que fazemos com muito amor e carinho”, enfatiza Thaís.