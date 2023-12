Assista o clipe de Rolon Ho cantando "Problema é seu" com Mell Pinheiro

O vencedor da Dança dos Famosos Rolon Ho canta pela primeira vez em uma música. A estreia pode ser conferida no clipe de Mell Pinheiro na nova versão do clássico do tecnobrega “Problema É Seu”. O clipe foi lançado hoje (28), no canal Mell Pinheiro Oficial, na plataforma YouTube. Assista abaixo:

Apesar de ter sido lançada no início dos anos 2000, pela banda Floresta Nativa, a música "Problema é seu" continua fazendo muito sucesso pelas festas do Pará. Mell Pinheiro convidou o professor de dança Rolon Ho para protagonizar o clipe, mas devido a performance do dançarino o convite foi estendido para que ele cantasse também.

Mell Pinheiro iniciou a carreira há seis anos. A cantora tem ganhado destaque no cenário musical paraense, principalmente no brega. A gravação do clipe foi mais uma realização para a artista, que mora no bairro do Icuí.