Cantora paraense Zaynara marca presença no Prêmio da Música Brasileira e fala sobre novos projetos

A cantora paraense Zaynara foi uma das convidadas a prestigiar a 31ª edição do Prêmio da Música Brasileira (PMB), evento que celebra e contempla a diversidade da música nacional, que ocorre na noite desta quarta-feira (12/06), no Theatro Municipal, no Rio de Janeiro. Entre os indicados estiveram dois paraenses: Mestre Damasceno e Gaby Amarantos, nas categorias "Lançamento - Música Regional" e "Lançamento - Canção popular". Os artistas não levaram a premiação para a casa.

Ela participou recentemente do São João da Thay, da influenciadora Thaynara OG, em São Luís, no Maranhão, e se apresentou no segundo dia de festa no palco principal. Fafá de Belém fez uma participação especial no evento.

Ao Grupo Liberal, a artista, que está em evidência e entrando cada vez mais no circuito nacional, fez suspense sobre os próximos passos de sua carreira: "Vocês vão ter que esperar mais um pouquinho, mas prometo já, já eu conto tudo para vocês”.

Ainda na entrevista exclusiva, Zaynara afirmou que tem trabalhado para suas canções alcancem mais horizontes. “Cada passa que damos é extremamente importante e estar aqui [na premiação] é muito especial”, declarou a cantora.

Zaynara começou a chamar atenção do público depois de participar da gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil", no estádio Mangueirão, em Belém, com Joelma. Depois, veio a apresentação no palco Festival Psica, em dezembro de 2023, no mesmo lugar da gravação.

Os vídeos da cantora se apresentando nesses dois shows, rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, trazendo reconhecimento e uma legião de seguidores para Zay. Ela é autora do hit “Quem Manda Em Mim”, lançada em dezembro de 2022.

Quem é Zaynara?

Nascida em Cametá, no nordeste do Pará, a artista de 22 anos é considerada a nova "diva" do estado e vem disseminando ainda mais o tecnobrega, ritmo regional que está ganhando bastante visibilidade no Brasil e no mundo.

Zaynara deu início à carreira profissional em 2019, quando começou a investir na gravação de DVDs, músicas e videoclipes. A artista faz parte do Beat Melody, um segmento do tecnobrega que mistura o calipso e o brega paraense.

Com sua música, a cantora ultrapassou as fronteiras de Cametá e teve a oportunidade de mostrar o talento em outras cidades. Uma delas foi na gravação do DVD de Joelma. Relembre a participação dela: