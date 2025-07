Após apoiar Murilo Huff, Roberta Miranda detona Dona Ruth: 'A conta chegou'

A cantora Roberta Miranda usou as redes sociais nesta semana para se posicionar de forma contundente em meio à polêmica que envolve Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, e o cantor Murilo Huff, pai de Leo, filho da cantora sertaneja que morreu em um trágico acidente aéreo em 2021.

Roberta, que era muito amiga de Marília e chegou a gravar com ela a música "Os Tempos Mudaram", comentou no Instagram da jornalista Fábia Oliveira sobre os recentes desdobramentos do caso, como a perda da guarda do neto por Dona Ruth e a revelação de que ela teria exigido 50% do seguro de vida das quatro vítimas da queda do avião.

“Vingança ou justiça é um prato que se come frio. A conta chegou para ela, e ainda chegará para outros no universo sertanejo”, escreveu Roberta.

A sertaneja ainda fez duras críticas ao meio musical e revelou que tem sofrido boicotes. Segundo Roberta, há provas de que sua participação em eventos foi barrada por colegas e empresários.

“Tenho o áudio de um COLEGA me retirando de um show em Campina Grande. Quem estava na reunião ficou PUTO e me mandou o áudio! Também tenho a gravação de dois empresários dizendo: ‘Não contrata a RM, não! O cachê é muito caro e ela exige jatinho!’”, relatou a cantora.

Em um vídeo postado em seu perfil oficial no Instagram, Roberta reforçou seu desabafo e disse estar decepcionada com as revelações sobre Dona Ruth. “Esse negócio da Dona Ruth já deu o que tinha que dar. Cada vez mais são surpresas terríveis. Eu sempre parti do princípio de que: a conta chega. Pode demorar, mas a conta chega", afirmou.

Roberta e Marília tinham uma forte amizade. Em 2021, após a morte trágica da cantora, Roberta precisou ser internada, abalada emocionalmente com a perda.