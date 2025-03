Roberta Miranda e pai foram apaixonados pela mesma garota

Em sua biografia intitulada "Um lugar todinho meu - A história de Roberta", a cantora sertaneja Roberta Miranda revelou pela primeira vez uma paixão de adolescência por uma amiga, mas um detalhe bastante surpreendente da história é que o pai da artista também era apaixonado pela mesma garota. A revelação foi feita em uma entrevista de Roberta ao canal do jornalista André Piunti, no YouTube.

Conhecida por ser a "Rainha do sertanejo", a sexualidade e vida amorosa de Roberta Miranda sempre foram assuntos que geraram e geram curiosidade na mídia. Roberta, atualmente, é abertamente bissexual, mas só pode revelar o fato de que se relacionava com mulheres após a morte da mãe, que não aprovava a exposição da filha. " A minha mãe, até o leito [morte] dela, pediu que eu não falasse do meu lado sexual. Você acha que eu não sofri?”, declarou Roberta na entrevista.

A revelação mais curiosa e que chamou a atenção foi o fato de que a cantora e o pai compartilhavam sentimentos amorosos por 'Vânia', uma amiga de Roberta. Durante a adolescência, a artista sertaneja se apaixonou pela colega, que costumava dormir na casa da cantora. “Dormíamos, ela virada pra lá, eu virada pra cá, e aquela coisa de adolescente, passando a mão, uma coisa tão inocente. E ali, eu acho que eu me apaixonei por ela, e acho que ela se apaixonou por mim" , disse Roberta.’’

A descoberta de que o pai também gostava da amiga veio através de uma mudança de comportamento da figura paterna, que passou a ser mais agressivo com a cantora, até o dia que revelou à filha o que sentia: “Um dia, ele me contou a verdade: que foi apaixonado pela Vanda” . A revelação foi o motivo que fez Roberta sair de casa, a família enfrentar uma crise familiar e o afastamento da artista com a amiga, as duas ficaram 25 anos sem contato.

No livro, Roberta revela que retomou contato com a amiga através de aconselhamento da analista psicológica.

