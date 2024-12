Roberta Miranda revela que escondeu sexualidade por promessa feita à mãe

A cantora Roberta Miranda revelou em autobiografia que escondeu a sexualidade devido a uma promessa feita à mãe no leito de morte. O acordo, feito há mais de 40 anos, veio a público no livro “Um Lugar Todinho Meu”, lançado na última sexta-feira (20).

VEJA MAIS

A mãe da artista a rejeitou pela orientação sexual, o que fez Roberta prometer sigilo. “Ficou marcada com muita força em mim. Naquela época, tudo era muito escondido, carreiras eram destruídas por conta de escândalos sexuais”, afirmou. A cantora também contou que via como a sexualidade era motivo de vergonha para as famílias católicas e a sociedade.

Roberta Miranda é pansexual, ou seja, se sente atraída por qualquer identidade de gênero, independente se for oposto, o mesmo ou não-binário. “Sofri muito e precisei de anos e anos de análise e apoio de pessoas próximas para entender que podia, sim, falar disso sem trair a promessa feita a minha mãe”, disse. A artista sentiu que não deveria esconder isso na autobiografia.

“Tenho certeza de que minha mãe, lá de cima, está abençoando minha decisão de dividir antigos segredos com os fãs, que tanto me apoiam, e merecem me conhecer por inteiro”, apontou. Nos comentários de anúncio das vendas do livro, Roberta Miranda recebeu o apoio e carinho de fãs e admiradores.