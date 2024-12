Após pedido de casamento, Roberta Miranda viaja com o segurança e troca carícias com ele

A cantora Roberta Miranda foi vista viajando na companhia do segurança em clima de romance. Durante o embarque, a estrela foi fotografada ao lado do amado, mas ela também atendeu alguns fãs.

No último fim de semana, os dois curtiram em um restaurante em Fortaleza, no Ceará. Eles trocaram algumas carícias no local.

Ela foi até a cidade do Nordeste para gravar colaborações com Nattan.

Em imagens obtidas pelo Portal Leo Dias, Roberta e o noivo estão em clima de romance. No estabelecimento, eles tomamo cervejas e dão algumas risadas.

O novo affair de Miranda, estava em Fortaleza também para fazer a segurança da cantora.

No domingo (1), Roberta surpreendeu os fãs ao pedir o segurança em casamento durante um show. Ela beijou o homem em frente ao público presente em São Caetano, no estado de Pernambuco.

"Você acaba de ser pedido em casamento. Quer casar com a Roberta?" disse ela, arrancando gargalhadas dos admiradores. "Você é lindo, cara! Lindo. Vocês [fãs] estão com ciúme? Meu noivo, namorado. É… a Roberta tá pedindo ele em casamento", disse.

Os dois chegaram a trocar beijos em cima do palco. Em seguida, ela usou o Instagram para rebater as críticas que recebeu após 'assumir' o affair: "Com todo carinho e respeito, mas a vida é minha. Eu faço da minha vida o que eu bem entender. Não tenho que dar satisfação nem para família. Mas a vida pessoal é minha. O que eu devo a todos os meus fãs é a minha arte, meu amor e meu carinho por vocês. Minha vida pessoal é privada”.