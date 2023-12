Roberta Miranda bate a cabeça durante acidente de carro; vídeo

A cantora Roberta Miranda se envolveu em um acidente de trânsito nesta terça-feira (26). Durante a colisão a artista bateu a cabeça. Ela mesma fez algumas imagens logo após o choque ocorrer, revelando o estado de saúde e como ficou o veículo após batida com outro automóvel.

Nas postagens compartilhadas no Instagram, relatou ter batido a cabeça no volante e expressou agradecimento a Deus pela proteção.

"Olha aqui, galera! Isso aqui só realmente Deus, porque o cara meteu aqui… bateu no meu carro. Bati com a cabeça no volante. Dá uma olhada aqui", disse Roberta, mostrando o automóvel danificado que se chocou com o seu.

