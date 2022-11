Roberta Miranda pede aos fãs cautela no amor e diz que 'quebrou a cara' com paixão

A cantora Roberta Miranda se apresentou no "Cabaré", projeto de Leonardo ao lado de Bruno e Marrone, e durante a apresentação ela dividiu com os fãs sobre a vida amorosa. Ela incentivou o público a viver o amor, mas alertou: “mas cuidado, com calma”.

De acordo com a revelação, ela disse que se apaixonou recentemente e "se f****". E com bom humor completou que a partir de agora só quer saber de guitarra.

VEJA MAIS

Com 36 anos de carreira, Roberta Miranda alcança a marca de 28 milhões de discos vendidos.