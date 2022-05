Roberta Miranda revela que pinta no rosto é tatuagem

Roberta Miranda pegou os fã de surpresa com uma relevação de que sua famosa pinta acima do lábio é, na verdade, uma tatuagem. A cantora contou a história em seu Instagram na última quinta-feira (5), no famoso #TBT - dia em que as pessoas compartilham coisas do passado.

A cantora publicou um vídeo do dia em que a tatuagem foi feita. “E assim nasceu a maior tatuagem do mundo”, escreveu a cantora.

A história pegous os fãs de surpresa. "Passada, vivi na mentira todo esse tempo", comentou uma seguidora; "31 anos amando essa mulher e nunca soube disso", disse outra.

“Fiz essa tattoo em 2018 para marcar o meu melhor lado para fotografar. Eu sempre tinha que falar que o lado direito era melhor para os clicks, agora é mais simples, é só falar que o lado da pinta é o mais charmoso”, explica Roberta.

A história da pinta está longe de ter um fim. A assessoria da cantora diz que o escritório da artista está preparando os trâmites legais para que a mesma entre no Guinness Book (livro dos recordes) como a menor tatuagem do mundo.