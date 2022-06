Roberta Miranda confessa sufoco ao perder virgindade: ‘coisa enorme’

Uma experiência "terrível e traumática". Foi dessa forma que a cantora Roberta Miranda, de 65 anos, definiu a primeira relação sexual. A declaração foi feita durante o programa "Que História é Essa, Porchat?", do humorista Fábio Porchat, no canal GNT. Roberta explicou que era nova e tinha por volta dos 14 anos.

A cantora disse que foi sufoco. Estava ficando com um rapaz, mas sem segundas intenções, até que o menino a convidou para ir ao mato. Em um determinado momento, ao ar livre e no final do sexo, o rapaz limpou o pênis com folha de urtiga. A genital ficou inchada. Ela apelidou o momento como "trauma pintal".

A cantora comentou ainda que deixou o rapaz lá. "E eu fui embora, não quero nem ver. Estou indo embora e ele: 'filha da put*, sua vaca'. Olhei para trás e falei: 'mas eu put* e vaca?' [Quando] olhei para trás, Porchat, ele estava tentando fechar o zíper, e o luar muito lindo, e aquele coisa enorme, com aquela cabeça vermelha, e ele tentando fechar o zíper. O que que aconteceu: ele pegou a urtiga e foi limpar o trem e quando eu olho, aquela coisa vermelha, inchando, aquela coisa enorme. O negócio foi brabo e eu acho que daí nasceu o meu trauma pintal", completou.

Assista ao vídeo completo: