Copa do Mundo 2022: Fazer sexo fora do casamento no Qatar pode resultar em sete anos de prisão

A Copa do Mundo de 2022 será disputada no Qatar, país localizado no Oriente Médio. Diversos traços culturais da região diferem dos costumes ocidentais aos quais os brasileiros estão acostumados. Uma fonte policial afirmou para o portal ‘Daily Star’ que o sexo fora do casamento é proíbido no país e que a consequência é de sete anos de prisão.

A competição ocorrerá em cinco meses, a partir do dia 21 de novembro até o dia 18 de dezembro. A fonte ouvida pelo portal afirma que “o sexo está muito fora do menu, a menos que você venha como marido e mulher. Definitivamente não haverá encontros de uma noite neste torneio”. A mesma pessoa ainda complementou: “A cultura da bebida e da festa após os jogos, que é a norma na maioria dos lugares, é estritamente proibida”.

Afetos em locais públicos também está proibido

O presidente do comitê organizador da Copa do Mundo no país, Nasser Al-Khater, já havia afirmado que o afeto em público também é proibido, apesar de casais LGBTQI+ terem sido liberados para assistir aos jogos no país. A medida vale também para os héteros.

Nasser, em entrevista para a CNN, chegou a dizer: “O Qatar e seus países vizinhos são muito mais conservadores e pedimos aos torcedores que o respeitem. Temos certeza que o farão, assim como respeitamos as diferentes culturas, esperamos que a nossa também seja”.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)