Copa do Mundo 2022: O que não pode fazer no Qatar?

O Qatar será o país sede da Copa do Mundo de 2022. Inúmeros turistas irão para o país para acompanhar a competição. O Qatar é conhecido por ter regras rígidas com relação a comportamentos, portanto, é importante conhecer os costumes locais para não correr o risco de se dar mal com os moradores da região ou até mesmo com a justiça.

VEJA MAIS

Saiba que não pode fazer no Qatar durante a Copa do Mundo de 2022 ou em outras visitas ao local:

Vestir-se com roupas curtas, coladas ou transparentes

No Qatar, homens e mulheres seguem regras de vestimenta bastante rígidas. Homens se vestem com uma túnica branca, chamada thoub, enquanto as mulheres usam uma túnica preta, chamada abaia, e um lenço que cobre o rosto, o hijab. Isso não significa que os turistas precisam usar as mesmas roupas. Entretanto, é necessário que tenham cautela ao escolher suas roupas, evitando trajes que não cubram os joelhos, barriga ou ombros, além do decote. Roupas que marcam o corpo ou trajes transparentes também devem ser evitados. Casal usando as vestimentas da cultura local (Igor Vetushko / VistaCreate)

Fotografar sem autorização

Ao tirar fotografias no Qatar, é preciso tomar muito cuidado. Para fotografar lugares e pessoas é necessário um aviso prévio. Fotografar edifícios religiosos e militares sem permissão é ainda mais grave. Jornalistas a trabalho precisam de uma licença, emitida pela Agência de Notícias do Qatar (ANQ).

Beber ou estar bêbado na rua

O Qatar tem restrições duríssimas com relação aos locais onde é possível consumir bebidas alcoólicas. Apenas alguns hotéis, bares e restaurantes têm autorização para a venda da bebida alcoólica, que deve ser consumida no local. Além disso, ao aparentar estar bêbado nas ruas, você pode sofrer abordagem policial e até mesmo ser detido. A idade mínima para o consumo de bebidas alcoólicas no país é 21 anos.

Beijar ou demonstrar afeto em público

Não é permitido no Qatar a troca de carinhos em público. Isso vale para beijos, abraços e até mesmo aperto de mão entre pessoas de sexo oposto. Atos libidinosos levam a prisão e a punição com chibatadas, até mesmo para estrangeiros.

Relações homoafetivas

No Qatar, ser homossexual é um crime, punido com até três anos de detenção. Entretanto, para a Copa do Mundo de 2022, o Comitê Organizador garantiu que o público LGBTQIA+ será bem-vindo. O líder do comitê, Nasser Al Kather, em entrevista para a CNN, informou que ninguém deve se sentir inseguro no país e que todos serão bem recebidos, mas como regra geral, as demonstrações de afeto devem ser evitadas.

Essas são algumas dicas que devem ser seguidas para uma boa estadia no Qatar. Claramente suas regras fogem da normalidade para nós, brasileiros, e para outros países ocidentais. Entretanto, é necessário respeitar suas determinações para não correr o risco de ser preso ou deportado. O Qatar é uma nação em que se pune com a morte. Todo cuidado é pouco.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)