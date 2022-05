Copa do Mundo 2022: Por que o Qatar já está classificado?

A Copa do Mundo de 2022 se aproxima. Faltam pouco mais de seis meses para a competição que reúne as melhores seleções do mundo. Brasil, Espanha, Inglaterra, Argentina e Bélgica são algumas das seleções que chegam na Copa do Mundo como favoritas.

Esse ano, a competição será realizada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar - ou Catar. Serão oito estádios onde se disputarão 64 partidas. A Copa do Mundo de 2022 tem algumas características que lhe são peculiares: além de ser disputada no final do ano, diferente das outras edições que ocorreram no meio, a Copa do Qatar pode ser a última de Cristiano Ronaldo e Messi, além de ser a primeira vez que o Qatar, país sede, irá disputar a competição mundial.

Seleção do Qatar (@QFA_EN / Twitter)

A seleção catarina não precisou disputar as eliminatórias para se classificar para a Copa do Mundo de 2022. As seleções de países anfitriões não precisam disputar a fase de classificação, pois já tem vaga garantida. Entretanto, o Qatar jogou mesmo assim as eliminatórias asiáticas, pois a Confederação Asiática decidiu que a competição seria também usada como qualificação para a Copa da Ásia.

Por que o Qatar não vai jogar a partida de abertura?

Outra tradição da competição é que o jogo de abertura seja realizado com a seleção anfitriã (normalmente, é a seleção cabeça de chave do grupo A). Entretanto, a seleção catarina não realizará o primeiro jogo da Copa do Mundo de 2022. No lugar de Qatar e Equador, a competição terá como jogo inicial a disputa entre Holanda e Senegal.

Estádio da Abertura da Copa do Mundo de 2022, Karim Saib (Karim Saib / AFP)

A FIFA mudou o horário de alguns jogos visando melhor adaptar o horário dos jogos aos horários locais das seleções que irão disputar o campeonato. O jogo Holanda x Senegal será disputado às 7h no horário de Brasília, e o jogo do Qatar contra o Equador começará às 13h no horário de Brasília. A última vez que uma seleção campeã do mundo ou anfitriã da copa não disputou a partida de abertura foi em 1958, na Copa da Suécia.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)