Copa do Mundo 2022: Qual é o melhor jogador da seleção do Qatar?

Faltam pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo no Qatar, que será disputada entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, no Qatar, país localizado no Oriente Médio. Trinta e duas seleções irão disputar o título de campeão mundial e o Brasil chega favorito para o Hexa. Craques conhecidos como Neymar (30), Thiago Silva (37), Richarlison (25), Alisson (29), entre outros, irão estar na competição em busca de trazer o título com a seleção verde e amarela.

Outros craques também estarão na competição, como Cristiano Ronaldo (37), de Portugal, e Messi (34), argentino, que podem estar jogando suas últimas copas. Além de novas apostas, como Pedri (19) e Gavi (17), novos craques da seleção espanhola. O país sede da Copa do Mundo de 2022 não precisou jogar as eliminatórias para garantir uma vaga para o mundial, além de nunca ter jogado na competição.

Quem é o craque da seleção do Qatar?

Apesar da seleção catarina não ter participado de nenhuma copa anterior a Copa do Mundo de 2022, o Qatar venceu a Copa da Ásia de 2019 em um confronto contra o Japão, onde ganhou de 3x1. Almoez Ali é um dos jogadores que estiveram na grande conquista da seleção e que vão disputar a Copa do Mundo no Qatar.

Segundo o portal Gaúcha Zero Hora, Almoez (25) pode concorrer ao título de maior nome da copa. Almoez Ali Zainalabedeen Mohamed Abdulla nasceu no Sudão mas é naturalizado catariano. O jogador fez 9 gols durante a Copa da Ásia de 2019, quando a seleção catarina foi campeã.

Além do centroavante, Akram Afif (25), é outro jogador para ficar de olho. Com 13 gols em 18 jogos na Stars League, liga de futebol do Qatar, o ponta-esquerda pode surpreender na copa. Tem passagens Villarreal e Real Sporting da Espanha.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)​