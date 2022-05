Copa do Mundo 2022: Vai ter bebida alcoólica na Copa do Qatar? Saiba como será a venda

O Qatar tem regras bastante rígidas quanto ao consumo de bebidas alcoólicas no país. Para quem vai assistir à Copa presencialmente, é necessário conhecer algumas regras e onde vai ser permitido beber durante a Copa do Mundo de 2022. A venda e o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos é proibida, e andar nas ruas aparentando embriaguez pode gerar uma abordagem policial.

VEJA MAIS

Normalmente, bares e boates que estão localizados em grandes hotéis têm a permissão para vender as bebidas. Aqueles que frequentam esses locais são normalmente estrangeiros residentes - que formam 85% da população do país - ou turistas. Além disso, os horários são restritos. Os bares e boates fecham normalmente entre 0h e 2h.

Além disso, os preços são extremamente altos. Um copo de cerveja de 500ml tem preços que variam entre R$ 60 e R$ 85 reais. Outras bebidas destiladas também seguem a alta nos valores. Entretanto, por ocasião da Copa, é possível que existam mais opções de locais para beber e com outros valores.

Bebidas permitidas em Fans Fests e em estádios que sediarão a Copa do Qatar

As Fan Fests da Copa do Mundo acontecem em todas as edições, e neste ano não será diferente. O preço de uma cerveja durante o evento é de sete euros, aproximadamente R$ 36 na cotação atual. Além disso, já existe autorização para a venda de bebidas dentro dos estádios que sediarão a Copa. O copo de cerveja de 550ml custará cerca de 9,98 euros, equivalente a R$ 52 na cotação atual.

VEJA MAIS

A Copa do Mundo de 2022

A Copa do Mundo de 2022 será a última em que 32 seleções irão disputar o título de campeão mundial. A competição irá iniciar no dia 21 de novembro e terá sua final no dia 18 de dezembro. Após a fase de grupos, em que quatro seleções disputam duas vagas para a fase de mata-mata, são jogadas as oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. A seleção brasileira chega favorita ao hexa.

Horários da seleção brasileira na fase de grupos da Copa do Qatar

Brasil x Sérvia – quinta-feira, 24 de novembro – 16h (horário de Brasília)

Brasil x Suíça – segunda-feira, 28 de novembro – 10h (horário de Brasília)

Brasil x Camarões – sexta-feira, 2 de dezembro – 16h (horário de Brasília)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)