Copa do Mundo 2022: Quanto custa ir para a Copa do Qatar? Veja pacotes de viagem

A Copa do Mundo de 2022, que terá como país sede o Qatar, no Oriente Médio, terá início no dia 21 de novembro, em pouco mais de seis meses. Para acompanhar a competição presencialmente, existem diversos valores e pacotes de viagens disponíveis. O brasileiro deve gastar no minímo R$ 20 mil para acompanhar a competição.

A empresa Qatar Airways oferece pacotes de viagem para a Copa do Mundo. São sete, no total, variando os jogos que serão acompanhados, dias de viagem e tempo de hospedagem. O comprador tem direito ao voo, hospedagem e aos ingressos para a copa.

Confira os pacotes de viagem para a Copa do Mundo no Qatar, oferecidos pela empresa:

Pacote siga sua seleção 4 jogos (3 jogos para a seleção da escolha, mais um adicional; 13 noites de hospedagem): R$ 34.750 por pessoa;

Pacote fase grupos semana 1 (1 jogo da seleção de escolha e 2 adicionais; 7 noites de estadia): R$ 24.750 por pessoa;

Pacote fase de grupos semana 2 (1 jogo da seleção de escolha e 2 adicionais; 6 noites de estadia): R$ 23.500 por pessoa;

Pacote oitavas de final (1 jogo da seleção de escolha e 1 adicional; 4 noites de estadia): R$ 19.000 por pessoa;

Pacote quartas de final (1 jogo da seleção de escolha e 1 adicional; 4 noites de estadia): R$ 20.250 por pessoa;

Os outros dois pacotes para jogos das semifinais, finais e terceiro lugar estão esgotados. Os valores chegavam a R$ 36.500.

Apesar dos valores, o Qatar espera receber mais de 1,5 milhões de visitantes, que devem gerar uma receita de até 20 bilhões de dólares. Outras opções mais luxuosas, como a oferecida pelo Grupo Águia, uma das vendedoras oficias de ingressos de hospitalidade atuantes no Brasil, tem pacotes que variam de R$ 73 mil até R$ 318 mil, segundo informações da Forbes.