Técnico do Paysandu exalta vitória, mas admite sobre Volta Redonda: 'Estava trabalhando muito bem'

Após a vitória de 2 a 1 sobre o Volta Redonda, o técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, falou sobre a partida. O treinador reconheceu que em alguns momentos do jogo, o time adversário foi melhor. Na entrevista pós-jogo, o comandante bicolor explicou as razões disto acontecer e afirmou que a entrada do volante Wesley, no segundo tempo, no lugar do atacante Marcelo Toscano foi crucial.

"No primeiro tempo, o time ficou desequilibrado [no meio-campo] neste setor. Estávamos atacando muito, mas com o meio muito aberto, onde o Volta Redonda estava trabalhando muito bem. Não poderíamos dar muito espaço para o Volta Redonda. No [retorno do] segundo tempo fizemos uma substituição, colocamos o Wesley. Equilibramos o setor e fomos melhores que no primeiro tempo. Chegando ao gol do Voltaço e sem sofrer na parte defensiva", explicou.

VEJA MAIS

Márcio Fernandes fez questão de comemorar a vitórias, também de exaltar o adversário. O Volta Redonda, rival direto na luta pelo acesso à Série B, deu trabalho à equipe bicolor. Márcio contou um pouco da estratégia adotada pelo time carioca, mas que o Papão também teve azar de levar o gol na trapalhada do zagueiro Bruno Leonardo com o lateral-esquerdo Patrick Brey. Na sobra do lance, O atacante Igor Bolt fez o segundo.

"[O técnico do Volta Redonda, Rogério Corrêa] propôs esperar um pouco. Disse que sabia que a torcida do Paysandu é impaciente, iria pressionar o nosso time e isso iria trazer um certo nervosismo para nossa equipe e depois iria sair [para o ataque]. Fizemos um gol rápido, que poderia desestabilizar o Volta Redonda, mas eles conseguiram empatar num lance que estava totalmente neutralizado para a gente. Dois jogadores nossos se chocaram e o atacante teve qualidade para fazer o gol", concluiu.

O Paysandu volta a campo na próxima segunda-feira (30), às 20h, contra o Manaus, em jogo da oitava rodada da Série C. Pelo segundo jogo seguido, o Bicola joga na Curuzu. Acompanhe a partida com transmissão lance a lance do portal OLiberal.com.