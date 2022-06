Copa do Mundo 2022: FIFA divulga cartaz do mundial no Qatar; confira todos os antigos

O pôster da Copa do Mundo de 2022 que será disputada no Qatar foi divulgado pela FIFA no último dia 15 de junho, quarta-feira. A competição que acontecerá entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro deste ano, ganhou um cartaz que chama a atenção pela coloração acinzentada.

O pôster foi divulgado um dia depois da última seleção classificada ser definida. Desenhado pela artista catarina Bouthayna Al Muftah, o cartaz tem em destaque uma gruta e um agal (lenço e corda usados pelos homens árabes para cobrir a cabeça) sendo jogados para o alto, simbolizando um gol sendo comemorado.

Segundo a artista, a sua principal inspiração foi o conceito de memória coletiva.

“A maior parte do meu trabalho foca em experiências passadas, memórias, conectando-as com o presente. Quis que meus pôsteres seguissem essa linha e contassem a história da cultura do futebol no Qatar”, explicou para a ANSA.

A elaboração de cartazes é comum em todas as copas, desde a primeira, em 1930. Em 2022, a Copa do Qatar será marcada por ser a última com 32 seleções.

Confira os pôsteres de todas as Copas do Mundo, até hoje:

1930: Pôster da Copa de 1930, no Uruguai (Reprodução/Jornal USP)

1934: Pôster da Copa de 1934, na Itália (Reprodução/Jornal USP)

1938: Pôster da Copa de 1938, na França (Reprodução/Jornal USP)

1950: Pôster da Copa de 1950, no Brasil (Reprodução/Jornal USP)

1954: Pôster da Copa de 1954, na Suíça (Reprodução/Jornal USP)

1958: Pôster da Copa de 1958, na Suécia (Reprodução/Jornal USP)

1962: Pôster da Copa de 1962, no Chile (Reprodução/Jornal USP)

1966: Pôster da Copa de 1966, na Inglaterra (Reprodução/Jornal USP)

1970: Pôster da Copa de 1970, no México (Reprodução/Jornal USP)

1974: Pôster da Copa de 1974, na Alemanha Ocidental (Reprodução/Jornal USP)

1978: Pôster da Copa de 1978, na Argentina (Reprodução/Jornal USP)

1982: Pôster da Copa de 1982, na Espanha (Reprodução/Jornal USP)

1986: Pôster da Copa de 1986, no México (Reprodução/Jornal USP)

1990: Pôster da Copa de 1990, na Itália (Reprodução/Jornal USP)

1994: Pôster da Copa de 1994, nos Estados Unidos (Reprodução/Jornal USP)

1998: Pôster da Copa de 1998, na França (Reprodução/Jornal USP)

2002: Pôster da Copa de 2002, na Coréia do Sul (Reprodução/Jornal USP)

2006: Pôster da Copa de 2006, na Alemanha (Reprodução/Jornal USP)

2010: Pôster da Copa de 2010, na África do Sul (Reprodução/Jornal USP)

2014: Pôster da Copa de 2014, no Brasil (Reprodução/Jornal USP)

2018: Pôster da Copa de 2018, na Rússia (Reprodução/Jornal USP)

2022: Pôster da Copa de 2022, no Qatar (Reprodução/Jornal USP)

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)